Abdelwahed, positivo a controllo antidoping l'azzurro argento agli Europei nei 3mila siepi: la sostanza proibita e cosa rischia

10 settembre 2022 a

a

a

L’azzurro Ahmed Abdelwahed, argento ai recenti Campionati Europei di Monaco di Baviera nei 3000 metri siepi, è risultato positivo a un controllo antidoping. Lo comunica la Fidal, che ha ricevuto la notifica della positività. "Certe cose sembrano impossibili finché non ti accadono - ha scritto il siepista in un post su Instagram - Sono stato sospeso in via cautelare per la presenza di una sostanza di cui non avevo mai sentito parlare. Ho scoperto per la prima volta l’esistenza del Meldonium quando mi è stato riferito che lo hanno trovato nelle mie analisi. Non ho mai assunto volontariamente questa sostanza quindi sto cercando di capire come mai fosse nelle mie urine. Aspetto i dati del campione per vedere se può essere una contaminazione".

"Per quanto valga ho sempre corso per divertirmi, conoscere e condividere con le persone che ho incontrato bei momenti…non ho mai avuto la fobia di essere il più forte o vincere, sarà stato un limite ma mi ha permesso di vivermi questo sport al meglio! Dal momento che ho deciso di condividere con voi ciò che mi è accaduto vi terrò aggiornati sul conseguimento delle indagini per dimostrare la mia innocenza" ha concluso Abdelwahed.

Il fenomeno Tamberi sposa Chiara. La villa che hanno scelto per le nozze e gli invitati top secret

Il farmaco a cui è risultato positivo Abdelwahed è il Meldonium, lo stesso costato una lunga squalifica alla tennista Maria Sharapova. Se le controanalisi confermeranno la positività, Abdelwahed rischia dai 2 ai 4 anni di squalifica e la perdita della medaglia che andrà all’altro azzurro Osama Zoghlami, terzo in pista.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi, i retroscena del matrimonio a Venezia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.