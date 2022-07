Polemica social su Burioni, insulta ragazza della Lega, poi si difende: "Non ho il fisico per fare bodyshaming". L'ira di Salvini e Meloni

10 luglio 2022 a

a

a

Un tweet fuori luogo e di cattivo gusto. A finire nella bufera mediatica il virologo Roberto Burioni, che ha pubblicato sui social una risposta a una sostenitrice del deputato leghista e consigliere comunale di Venezia Alex Bazzaro, che si era espresso su una possibile estensione della quarta dose del vaccino anti-Covid agli under 50 a partire da ottobre. Burioni ha condiviso uno screenshot dell’immagine profilo della ragazza con la scritta: "Capisco". Sulla vicenda è intervenuta, con un tweet, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: "L’esperto Burioni deride su Twitter una ragazza, sostenitrice della Lega, pubblicando una foto di lei come commento e scrivendo Capisco. A cosa alludi Burioni? Ha qualcosa di sbagliato quella foto? Rimuovi il tweet e chiedi scusa".

Video su questo argomento Maneskin show a Roma e Damiano urla: "Fuck Putin"

In una nota i parlamentari della Lega in Commissione Vigilanza Rai - Giorgio Bergesio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Simona Pergreffi, Leonardo Tarantino - affermano: "Il tweet di Roberto Burioni, che replica ad una ragazza in maniera irrispettosa e offensiva, è intollerabile. Non è questo il messaggio che ci si aspetta da un medico, tra l’altro noto al grande pubblico grazie alla presenza fissa a Che tempo che fa?. Le scuse arrivate, deboli ed in modo tardivo, non bastano a cancellare il bullismo ed il bodyshaming che Alessia ha dovuto subire dal virologo, che ha un account con oltre 350mila followers. Per questa ragione avanzeremo un quesito in commissione al fine di chiarire quali provvedimenti la Rai intenda prendere nei confronti di Burioni e della sua presenza nelle trasmissioni del palinsesto del servizio pubblico. Lo vedremo ancora nella squadra del politicamente corretto di Che Tempo che fa o Fabio Fazio gli darà un giusto cartellino rosso? Quanto successo oggi è vergognoso, inaccettabile. Ad Alessia tutta la nostra vicinanza". Anche il leader leghista Matteo Salvini ha risposto a Burioni. "Capisci cosa? Che sei un uomo piccolo piccolo?", il tweet dell'ex ministro dell'Interno. "Il tweet di Burioni - dice la deputata della Lega e responsabile del dipartimento Pari Opportunità del Partito, Laura Ravetto - è quanto di più becero e vergognoso possa esserci. Un atto di bullismo in piena regola, fenomeno che va invece contrastato con la massima risolutezza da tutti, istituzioni, politica, e medici anche. Voglio esprimere la mia totale vicinanza ad Alessia".

Diminuiscono nuovi casi, terapie intensive e morti ma sale il tasso di positività | Il bollettino

Travolto dalla polemica, Burioni ha eliminato il commento, aggiungendo: "Non ho il fisico per fare bodyshaming (come mi avete spesso ricordato) e non era mia intenzione farlo nei confronti di nessuno. Se Alessia si è sentita offesa le chiedo scusa".

Uomo ucciso a Torino, 20enne confessa alla polizia: "Mi sono rovinato la vita"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.