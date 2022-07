Meteo, brusco calo delle temperature con l'anticiclone delle Azzorre: grandine e temporali

05 luglio 2022 a

L'anticiclone delle Azzorre entra in scena in Italia e spodesterà quello africano conosciuto in questi giorni come Caronte. Infatti l’avanzata dell’alta pressione delle Azzorre verso il Vecchio Continente favorirà la discesa di aria fresca dal Nord Europa che in Italia entrerà dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) per poi espandersi su tutto il Paese. L’aria fresca, in contrasto con il clima bollente di questi ultimi giorni, scatenerà un’autentica ondata di temporali e grandine che sconquasseranno il tempo, dapprima sul Triveneto poi su quasi tutto il Centro-Sud.

I temporali potrebbero generare in alcuni casi trombe marine, in altre tornando sulla terraferma. Alte possibilità di grandine che potrà manifestarsi con chicchi di grosse dimensioni. In particolare su tutta la fascia adriatica ci sarà un brusco crollo delle temperature, in alcuni casi anche di 15°. Le regioni che subiranno maggiormente il tracollo termico saranno Marche, Abruzzo, Molise e Puglia (di giorno non si dovrebbe andare oltre 26°). In generale su tutta Italia ci sarà un calo delle temperature (tra 3° e 6°).

Nel dettaglio, oggi primi temporali e calo termico nel Triveneto, da domani peggioramenti sul Nord-Est e sulla fascia che va dall'Appennino all'Adriatico, temperature più basse al sud il venerdì mentre il weekend sarà soleggiato.

