Meteo, caldo record nel weekend: 22 città da bollino rosso. Le previsioni

Ancora un weekend all'insegna del caldo in Italia: le temperature torneranno a sfiorare i 40 gradi. Oggi e domani - 2 e 3 luglio 2022 - saranno molte le città da bollino rosso come emerge dal bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute. L'ondata di calore, che durerà ancora per molti giorni, spinta da venti provenienti dal Sud, renderà l'aria afosa in particolare nelle regioni meridionali anche a causa dei tassi elevati di umidità e dell'assenza di ventilazione.

Sono ben 22 le città in cui la colonnina di mercurio salirà pericolosamente, tanto da essere contrassegnate col bollino rosso: si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Bollino arancione nelle città di Milano e Verona, e bollino giallo in quelle di Genova, Torino e Venezia.

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 2 luglio, indicano sarà cielo sereno ovunque salvo qualche annuvolamento sparso sulle regioni del Nord, lungo la dorsale appenninica e sulla Sardegna. Le temperature massime registreranno un aumento su gran parte dell'Italia tranne nei settori nord della Sicilia, in Puglia e Basilicata dove ci sarà un leggero calo. In particolare a Firenze e a Roma, tra sabato e domenica si registreranno 39-40 gradi, a Milano 36-37 gradi, caldo anche al Centro, dove secondo gli esperti sono attesi picchi di 42 gradi tra Umbria, Lazio e Abruzzo. Le temperature rimarranno alte e sopra la media stagionale per molti giorni.

