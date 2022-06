Camila Giorgi, matrimonio annullato all'ultimo momento: chi era il fidanzato

16 giugno 2022 a

Camila Giorgi dimostra di avere feeling con l'erba. L'italiana oggi - 16 giugno 2022 - ha vinto con una super rimonta nel Wta di Birmingham, classico appuntamento che precede il mitico torneo di Wimbledon dove l'affascinante Camila aveva raggiunto i quarti di finale. A Birmingham la numero 26 al mondo (testa di serie numero 3 del torneo) ha superato la statunitense Lauren Davies (numero 103 della classifica) in tre set (3-6, 7-5, 6-2). Giorgi nel prossimo turno affronterà la vincente fra del match fra la brasiliana Haddad Maia e la polacca French.

Vincitrice del Canada Open 2021, è stata la seconda e ultima italiana di sempre (dopo Flavia Pennetta) a essersi aggiudicata un torneo di categoria Wta 1000. In carriera ha complessivamente vinto tre tornei Wta su nove finali disputate. Nei tornei del Grande Slam ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2018; inoltre vanta i quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e gli ottavi di finale al Roland Garros 2022 e agli US Open 2013 (partendo dalle qualificazioni, così come sull'erba inglese nel 2012; è l'unica tennista ad avere conseguito due ottavi di finale in tornei del Grande Slam dopo essere passata attraverso il tabellone cadetto) e si è spinta fino alla ventiseiesima posizione della classifica mondiale nell'ottobre 2018 e nel giugno 2022.

In passato Camila Giorgi è stata per diversi anni fidanzata con un tennista, Giacomo Miccini. Nel 2017 il matrimonio fu annullato all’ultimo secondo, con la decisione di lasciarsi a un passo dall’altare. Le informazioni riguardanti la loro storia d’amore, naufragata da un giorno all’altro, sono poche e frammentarie. Non è dato sapere, quindi, perché si siano lasciati e cosa sia accaduto di così grave da mandare a monte addirittura un matrimonio ormai organizzato, annunciato in pompa magna sui social con tanto di foto che ritraeva l’anello di fidanzamento.

