Il Papa alle giovani coppie: "Niente sesso prima del matrimonio"

Il Vaticano lancia una sfida ai giovani credenti fidanzati. E lo fa attraverso un documento che traccia le nuove linee per la preparazione al matrimonio. Si esorta la Chiesa ad avere il coraggio "di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune". La castità prematrimoniale va presentata come autentica "alleata dell'amore", non come sua negazione. Insomma niente sesso prima del matrimonio.

"Molte volte capita che l’attenzione dei giovani sposi si concentri sulla necessità di guadagnare e sui bambini, smettendo di lavorare sulla qualità del mutuo rapporto e dimenticando la presenza di Dio nel loro amore. Vale la pena di aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso, perché dà tempo ai nuovi sposi di stare insieme, di conoscersi meglio, senza pensare immediatamente alla procreazione e alla crescita dei figli". È quanto si legge nel documento Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale del Dicastero per i laici che rilancia le parole dell’Amoris Laetitia di Papa Francesco.

Anche nel caso di coppie conviventi, prosegue Bergoglio, "non è mai inutile parlare della virtù della castità. Tale virtù insegna ad ogni battezzato, in ogni condizione di vita, il retto uso della propria sessualità, e per questo, anche nella vita da sposati, è di somma utilità". L’attenzione del Pontefice è rivolta anche alle coppie che "hanno sperimentato il fallimento del loro matrimonio e che vivono in una nuova unione o sono risposate civilmente".

