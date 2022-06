Mascherine, la bozza del decreto: restano obbligatorie sui trasporti fino al 30 settembre

15 giugno 2022 a

Sarà il Consiglio dei ministri in programma oggi a "indicare la scelta definitiva sull’obbligo di tenere o meno le mascherine sui mezzi di trasporto fino a settembre". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a Tg1 mattina. "Oggi decade l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi un segnale importante è stato anche prevedere gli esami sia delle scuole medie sia di maturità senza mascherine" ha affermato.

Il ministro Speranza positivo al Covid: è in isolamento

La bozza del documento è pronta e - come anticipa La Repubblica - prevede che, se non ci saranno modifiche dell'ultimo istante, estende l'obbligatorietà delle mascherine sui mezzi di trasporto (treni, aerei e bus) sino al 30 settembre. Saranno raccomandate alla maturità e in cinema, teatri al chiuso e palazzetti.

