Affluenza alle 19: referendum poco sopra l'11%, amministrative al 41%

Il quorum appare ancora lontano per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia, ma l’affluenza è parziale non essendo stata scrutinata neppure la metà dei comuni. Per il primo quesito sull’incandidabilità dopo la condanna, alle ore 19, l’ affluenza è all’11,42%; per il secondo quesito sulla limitazione delle misure cautelari l’ affluenza è all’11,41%; per il terzo sulla separazione delle funzioni dei magistrati è all’11,41%; per il quarto sui membri laici dei consigli giudiziari è all’11,39%; per il quinto quesito sulle elezioni dei componenti togati del Csm è all’11,33%.

Caos referendum: 50 seggi senza presidente. La Lega si appella a Mattarella. Calenda: "Allucinante"

Meglio le amministrative: l’affluenza - sempre alle ore 19 - in Italia, con lo scrutinio completato in 283 Comuni su 818, si attesta al 41,44%. Lo riporta il Viminale.

(in aggiornamento)

Affluenza flop ai seggi: alle 12 è del 5%. Così il quorum è lontano

