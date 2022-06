Referendum, affluenza flop: alle 12 è del 5%. Così il quorum è lontano

12 giugno 2022 a

Mancano ancora ore alla chiusura dei seggi, ma il quorum sembra essere lontano. Alle ore 12 i primi dati sull'affluenza al referendum della giustizia parlano di una partecipazione molto bassa, con un'affluenza che non arriva al 5%. Con questi numeri sembra allontanarsi la possibilità di raggiungere il quorum necessario a rendere valida la votazione.

A indicare la quasi certezza del non raggiungimento del quorum è il fatto che il dato sull'affluenza delle ore 12 è anche più bassa di quella di un altro referendum che ha registrato il flop: quello sulle trivellazioni del 17 aprile 2016. Anche in quel caso, infatti, si votava in un solo giorno e all'epoca nello stesso orario la partecipazione degli elettori era stata dell'8,36 per cento. Alle ore 19, invece, era stato del 23,48% e alle ore 23 del 31,19. Numeri che saranno simili a quelli di oggi.

"I primi dati sull’ affluenza sono in linea con le previsioni delle ricerche e dei sondaggi effettuati da Lab210. Se non ci saranno sorprese dell’ultimo minuto, in questo momento, appare molto improbabile il raggiungimento del quorum e l’affluenza finale stimata dovrebbe assestarsi tra il 25 e il 30%" spiega ad Affaritaliani.it Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.

