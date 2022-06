Elicottero scomparso, individuati i rottami e cinque cadaveri: le ricerche sul monte Cusna

11 giugno 2022 a

Questa mattina, sabato 11 giugno, un elicottero HH 139 del 15º Stormo dell’Aeronautica militare ha individuato alcuni rottami di un elicottero in un vallone sul crinale dell’Appenino modenese-reggiano, tra il Rifugio Battisti e la località Segheria. Successivamente sono stati individuati anche cinque cadaveri. Il ritrovamento è stato possibile dopo il rinvenimento di alcuni alberi bruciati e di resti metallici. Sul velivolo di soccorso era presente il personale del Soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, che si sono calati con un verricello. Lo ha fatto sapere la prefettura di Modena. Potrebbe trattarsi del velivolo noleggiato dalla Elettric80 e di cui si sono perse le tracce sull’Appennino due giorni fa, ma restano in corso le verifiche.

In seguito alla segnalazione di un escursionista, che ha trovato alcuni reperti appartenenti a un velivolo, le ricerche dell’ elicottero scomparso nei giorni scorsi ora si stanno concentrando nel gruppo del Monte Cusna, nell’Appennino reggiano modenese. Come confermato dal Soccorso alpino, che ha diffuso la notizia, sul posto è intervenuto EliPavullo, mentre stanno raggiungendo la zona, via terra, diverse squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il servizio regionale Emilia-Romagna e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

L'incidente dell'elicottero è avvenuto nel pomeriggio del 9 giugno mentre sorvolava l’appennino modenese al confine tra Emilia Romagna e Toscana. A bordo sette persone: 6 passeggeri (di cui 2 libanesi e 4 turchi) e il pilota, Corrado Levorin, 33 anni di Padova.

