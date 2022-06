Vicenza, rinnovo della patente record per una donna di 100 anni: può guidare fino al 2024

07 giugno 2022 a

a

a

Rinnovo della patente record a Vicenza: la signora Candida Uderzo, 100 anni compiuti a maggio, potrà guidare fino al 2024. Ne dà notizia il Corriere del Veneto, che racconta la storia dell'anziana residente a Breganze, nel Vicentino, perfettamente in salute. "In ospedale ci sono andata solo una volta per un'ernia, poi basta", racconta ai microfoni del quotidiano. La sua vita, adesso, va avanti tra un giro in macchina e uno in bicicletta per andare a visitare la sorella. Ma non solo, perché Candida, classe 1922, è anche una camminatrice e la domenica mattina alle 6 è già in piedi per la passeggiata.

Un italiano su cinque cerca lavoro in hotel, ristoranti e bar. Ma mancano 150mila addetti

"Ho avuto la fortuna di arrivare fin qui senza disturbare nessuno - dice - mangio di tutto, mi sono sempre appassionata della vita. Mi piaceva andare in montagna a camminare, a funghi, muovermi. Ma anche parlare con la gente, scambiarmi le opinioni con altre persone. Insomma non sono una non che è rimasta sempre chiusa in casa. Prendo a volte qualche pastiglia per dormire quando fatico ad addormentarmi - dice - ma niente altro".

Testa di maiale mozzata e proiettili per costringere un imprenditore a pagare

Con il marito ha avuto un figlio, Gianni, che non voleva credere al rinnovo della patente della anziana madre. "Pensavo che glie l'avrebbero tolta - dice - Fisicamente è perfetta, capace di intendere e volere, legge il giornale senza occhiali. A volte decidono di toglierla comunque perché a questa età un malore può sempre capitare. Lei però è davvero sana. Le abbiamo chiesto, per stare tranquilli, di rimanere nei paraggi. Non le abbiamo ancora messo il Gps in auto, ma di solito ci dice dove va".

Muore nello schianto tra moto e auto. Aveva 31 anni. Abbadia San Salvatore sotto shock

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.