Stefano Pioli, la carriera da difensore e l'amore per Barbara nata sui banchi di scuola

Stefano Pioli ospite di Che tempo che fa, la trasmissione della domenica sera di Rai3 condotta da Fabio Fazio, in cui racconterà la sua carriera, la sua vita e soprattutto le emozioni dopo aver vinto lo scudetto con il Milan.

Scudetto, il Milan è campione d'Italia: tre gol al Sassuolo. Super Giroud | Video

Ma chi è Stefano Pioli? Originario di Parma, 56 anni, è stato negli anni Ottanta un difensore di grandi prospettive ma frenato dagli infortuni (quattro fratture al metatarso, una alla spalla e una al ginocchio). Però ha indossato le maglie di Parma, Juventus (con cui ha vinto Scudetto, Coppa Campioni e Intercontinentale), Verona e Fiorentina (promozione in A). In difesa ha ricoperto un po' tutti i ruoli, ma da stopper si è spesso rivelato efficace. Poi la carriera da allenatore iniziata nelle giovanili del Bologna alla fine degli anni Novanta vincendo anche un campionato Allievi Nazionali. Poi ha preso le redini della Salernitana - in prima squadra - quindi Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e Milan con cui, pochi giorni fa, ha vinto il campionato di Serie A.

Video su questo argomento Champions League, Ancelotti vince ancora: Real Madrid-Liverpool 1-0, decide Vinicius | Video

Nella vita privata, Barbara è la compagna di una vita, conosciuta tra i banchi di scuola, poi ci sono i figli Carlotta e GianMarco (che lavora con il papà come match analyst), Appassionato di cucina emiliana, ama andare a pesca.

Il gran finale di Che tempo che fa: Fazio chiude la stagione con una super puntata

