Oroscopo del Corriere, oggi giovedì 26 maggio 2022: le previsioni e tutti i segni

25 maggio 2022 a

a

a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di giovedì 26 maggio 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

Vi siete sempre scusati moltissimo nella vita, anche quando non ce n’era bisogno. Ora è tempo di cambiare rotta.

TORO

Ci sono momenti in cui vi sentite senza energia. Eppure una rara serenità vi abita il cuore... Usatela per ricaricarvi appieno.

GEMELLI

Giorni favorevoli per prendere decisioni importanti, ma senza fretta! Chi va piano va lontano, ricordatelo!

Rita Rusic, si apre lo spacco: l'ultimo video che infiamma i fan. L'ex lady Cecchi Gori fra amori, flirt e successo in tv

CANCRO

Lasciatevi stupire dalle cose più scontate, e ricordate a voi stessi di avere sempre occhi nuovi per guardare la vita.

LEONE

Andando avanti avete l’impressione che gli amici siano sempre meno. Ma non per questo siete soli o meno importanti.

VERGINE

L’organizzazione di impegni lavorativi e vita sociale vi sta facendo impazzire. Pensate a una strategia nuova da adottare e ne gioverete.

BILANCIA

A volte vorreste poter tornare bambini per smarcare tutte le preoccupazioni che avete. Forse un modo c’è, dovete solo riuscire a capire come.

Carolina Di Domenico, chi è: il marito Pierluigi Ferrantini, leader dei Velvet. Il lancio grazie a Disney Club

SCORPIONE

Leggere potrebbe aiutarvi a ritrovare le parole che sentite di aver perso. E le storie vi riporteranno a credere all’impossibile.

SAGITTARIO

Il tempo per sognare non dovrebbe mai finire. Se possibile, dove andreste? Forse più vicino di quanto, effettivamente, pensiate.

CAPRICORNO

Non potete vivere in eterno chiedendovi se ogni scelta sia giusta. L’amore è un salto, buttatevi! Per la vostra felicità è necessario.

ACQUARIO

È vero, avreste una marea di opzioni alternative. Ma quale progetto vi fa più battere il cuore? Al di là delle paure scegliete quello, non ve ne pentirete.

PESCI

Abbiate il coraggio di fidarvi della persona che avete accanto. Il cordone ombelicale va tagliato, prima o poi e forse è giunto finalmente il momento.

Camila Giorgi, altro selfie hot: shorts, stivali e magliettina aperta | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.