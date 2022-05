Cartabianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata stasera, martedì 24 maggio, su Rai 3

24 maggio 2022 a

Torna anche stasera, martedì 24 maggio, Cartabianca su Rai 3. Nuovo appuntamento in prima serata con il programma condotto da Bianca Berlinguer, che con le sue interviste tratterà i vari temi di attualità.

Tra i temi della puntata di Cartabianca stasera, come si legge su I'm tv, ancora una volta dedicata in buona parte dedicata alla guerra in Ucraina, ci sarà innanzitutto la cronaca in diretta dalle città messe a ferro e fuoco dagli incessanti bombardamenti dell’esercito russo agli ordini di Vladimir Putin. E ancora, il punto sulle trattative di pace dopo tre mesi di conflitto, l’offensiva russa che punta a prendere il controllo dell’intero Donbass e il ruolo degli Usa che continuano ad armare in maniera massiccia l’Ucraina saranno i temi di primo piano in una lunga diretta che punterà i riflettori anche sul referendum sulla giustizia in programma il 12 giugno e sui casi di vaiolo delle scimmie registrati in Italia e in Europa.

Saranno ospiti di Bianca Berlinguer: Alessandro Orsini, professore di Sociologia del terrorismo internazionale; Gianni Cuperlo, Partito Democratico; Manlio Di Stefano, Sottosegretario agli Esteri - Movimento Cinque Stelle; Daniela Santanchè, Fratelli d’Italia; Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana; gli imprenditori Flavio Briatore e Guido Crosetto; Elisabetta Piccolotti, Sinistra Italiana; i giornalisti Andrea Scanzi e Francesco Borgonovo; Anastasia Kuzmina, ballerina; Insaf Dimassi, studentessa e attivista. Come sempre, il commento di Mauro Corona.

