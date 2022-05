Pier Francesco Zazo, chi è la moglie Svetlana Sharapa. Ha riaperto l'ambasciata italiana a Kiev un mese fa

22 maggio 2022 a

a

a

Pier Francesco Zazo è di nuovo ospite di Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio che anche oggi 22 maggio 2022 dedicherà parte della puntata al conflitto tra Ucraina e Russia. Zazo è l'ambasciatore dell'Italia in Ucraina e all'inizio della guerra ha salvato 100 persone tra cui venti bambini. Zazo ha riaperto l'ambasciata italiana a Kiev lo scorso 18 aprile.

Video su questo argomento Ucraina, colpi di mortaio sui civili in fuga da Irpin: sterminata un'intera famiglia

Ma chi è l'uomo in prima fila sul fronte di guerra? Zazo è nato a Benevento e ha 62 anni. Laureatosi in scienze politiche alla Luiss nel 1984, l'anno dopo entra in diplomazia e nel 1986 viene nominato Segretario di legazione al Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo. Assolta la leva, nel 1987, Zazo entra nella segreteria particolare del sottosegretario agli Esteri e dopo pochi mesi alla direzione generale Emigrazione. Il suo primo incarico all'estero nel 1988: secondo segretario a Seul (dal 1992 diventa il primo). Seguono altre esperienze: a Stoccolma (Svezia), a Kiev (Ucraina) e a Mosca (Russia), In mezzo un breve periodo a Roma. Diventa poi ambasciatore a Camberra (Australia) nel 2010. Dal gennaio del 2021 invece torna a Kiev in Ucraina come ambasciatore. Oltre ad essere bilingue tedesco, parla russo, inglese, francese e spagnolo.

Video su questo argomento Ucraina, Mariupol: altri soldati lasciano l'Azovstal: molti sono feriti

Proprio nella precedente esperienza in Ucraina aveva trovato moglie. Infatti è sposato con Svetlana Sharapa, originaria di Kyiv, biologa che ha studiato cultura italiana alla Moscow State Linguistic University. La coppia ha due figli. "Ho intenzione di restare qui a Kiev fino all’ultimo, fino a quando sarà possibile. Abbiamo una responsabilità nei confronti dei tanti connazionali che ci stanno chiedendo aiuto" disse appena scoppiò la guerra.

Video su questo argomento Ucraina, vice comandante Azov riappare in un video: "Non mi sono arreso ai russi, grazie a tutti nel mondo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.