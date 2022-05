Oroscopo del Corriere, oggi lunedì 23 maggio 2022: le previsioni e tutti i segni

22 maggio 2022 a

a

a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di lunedì 23 maggio 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: Giornata con andamento positivo per quanto riguarda i progetti lavorativi. Riuscirete a fare una buona impressione con le vostre proposte.

TORO: Sarai di ottimo umore e troverai il tuo atteggiamento positivo amplificato man mano che comunichi con chi ti circonda. Continua così!

GEMELLI: Parla chiaramente. Se continui ad aspettare che qualcuno capisca cosa stai pensando, ci vorrà molto tempo prima che la verità venga fuori.

CANCRO: Troverai un grande sostegno da parte di molte persone differenti. Accogliete questo aiuto a braccia aperte. Non cercate di fare le cose da soli.

LEONE: Cerca di vedere il positivo nelle persone. Rilassati e non agitarti tanto per il tuo dramma interiore. Sei tu il responsabile di questo tumulto.

VERGINE: Scoprirai che il tuo lato avventuroso ha il sostegno delle tue emozioni. Queste due parti del tuo spirito lavorano in armonia per aiutarti.

BILANCIA: Vestitevi al meglio oggi. Sentitevi liberi di alzare i tacchi e divertitevi. Questo è un ottimo momento per comunicare con gli amici.

SCORPIONE: Scoprirete che quanto più sarete pacifici e comprensivi oggi, tanto meglio sarà in generale. La gente ti accoglierà con grandissimo entusiasmo.

SAGITTARIO: Nonostante l'euforia delle novità, è necessario ragionare bene su quello che affronterete. La superficialità e la fretta non sono buoni consiglieri.

CAPRICORNO: Questo è uno di quei giorni in cui è più facile essere se stessi. Non sentite il bisogno di cambiare la vostra personalità per adattarla.

ACQUARIO: La comunicazione è una parte fondamentale della giornata. Scoprirai che una grande quantità di informazioni è a portata di mano, basta chiedere.

PESCI: Riporta le cose al loro equilibrio. Probabilmente sei stato così concentrato su te stesso che ti sei completamente dimenticato degli altri.

