Oroscopo del Corriere, oggi sabato 21 maggio 2022: le previsioni e tutti i segni

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di sabato 21 maggio 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: In amore è il vostro periodo. Imparate, quindi, a gratificare con attenzioni e pensieri il partner. Se li è decisamente meritati. Inizio di giornata positivo.

TORO: La vostra tranquillità oggi vi permetterà di intraprendere progetti accantonati da tempo. Ascoltate i consigli degli amici, saranno preziosi.

GEMELLI: Oggi tutto vi sembrerà semplice già dalle prime ore del giorno. Ottima giornata per prendere decisioni importanti per il prossimo futuro.

CANCRO: Se avete litigato con il partner dovreste cercare di rimediare al più presto, la situazione potrebbe farsi molto pesante. Recuperate le energie.

LEONE: Il vostro comportamento un po' egoistico provoca qualche turbamento nella vita di coppia, ma una bella sorpresa sistemerà tutto. Fatevi sorprendere.

VERGINE: Molta gente pensa che siate persone fredde e insensibili, ma si tratta solo di estrema timidezza. Per aprirvi avete bisogno di fidarvi. Non diffidate.

BILANCIA: Organizzate una giornata all'aria aperta con le persone a cui volete più bene. Un bel picnic è un'ottima soluzione contro lo stress.

SCORPIONE: Durante una cena vi capiterà di conoscere una persona molto interessante che potrebbe proporvi una collaborazione importante.

SAGITTARIO: La sicurezza in voi stessi non coincide con l'arroganza che, presi dall'entusiasmo, sfoggiate. La vostra voglia di “essere” risulta opprimente.

CAPRICORNO: Oggi la vostra curiosità sarà stuzzicata. Non intromettetevi in situazioni che non vi riguardano: potreste finire nei guai. Affrontate tutto con calma.

ACQUARIO: Non intestarditevi sulle vostre idee, soprattutto quando avete palesemente torto. Cercate, invece, di essere più accomodanti.

PESCI: Una cosa che vi disturba è cambiare i programmi quando li avete pensati e programmati voi. Abbiate pazienza, non è colpa vostra.

