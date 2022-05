Oroscopo del Corriere, oggi mercoledì 18 maggio 2022: le previsioni e tutti i segni

17 maggio 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di mercoledì 18 maggio 2022: ecco quello che le stelle riservano.

Ariete

Alcuni sentimenti profondamente sepolti riguardanti la vostra famiglia potrebbero oggi risorgere dal passato e necessitano di essere liberati.



Toro

Le attività di gruppo potrebbero portare a cambiamenti positivi. Vi divertirete a scambiare idee e informazioni con gli amici più stretti.



Gemelli

Oggi potreste ritrovarvi al centro dell'attenzione. Potrebbe trattarsi di un progetto al lavoro o di un progetto sociale per cui avete lavorato.

Cancro

Espandere i propri orizzonti è la chiave giusta per voi. Le comunicazioni ricevute da stati lontani o da terre straniere potrebbero farvi venire voglia di partire.



Leone

Alcuni sogni molto intensi potrebbero riportarvi al passato, forse alla vostra infanzia o alle vostre vite passate. Provate a tenere una sorta di diario.



Vergine

Un vecchio amico che non vedi da un po' di tempo potrebbe riapparire, e potresti vedere questa persona sotto una luce nuova.



Bilancia

Sei una persona orientata al benessere altrui, e oggi potrebbe presentarsi l'opportunità di trascorrere del tempo con chi ne ha bisogno.

Scorpione

Se hai sperato in un colpo di fortuna, questo è il giorno in cui potrebbe arrivare, soprattutto se si tratta di amore e romanticismo.



Sagittario

È possibile che avvengano dei cambiamenti in casa vostra. Si tratta di variazioni positive, anche se all’inizio potrebbero travolgervi!



Capricorno

Alcune grandi notizie potrebbero cambiare la tua vita per sempre. Potrebbe trattarsi dell'inizio di una nuova partnership o di un'opportunità unica.



Acquario

Alcuni cambiamenti riguardanti la vostra carriera potrebbero fare la differenza sul conto in banca. Potrebbe trattarsi di un aumento.



Pesci

Oggi è probabile che vi sentiate strani. Questo non significa che non siate in vena di socializzare in generale. Infatti, potreste incontrare nuovi amici.

