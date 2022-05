Oroscopo del Corriere, oggi giovedì 12 maggio 2022: le previsioni e tutti i segni

11 maggio 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di giovedì 12 maggio 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

Serata molto propizia sul fronte amoroso. Il vostro cuore è pronto a tornare a battere, anche se forse non sapete bene ancora per chi. Carpe diem.

TORO

Tenete allenata la vostra lucidità e la vostra prontezza perché questa, rendendovi lungimiranti, vi permetterà di scansare ogni ostacolo.

GEMELLI

Quest’oggi dovrete fare di necessità virtù. Qualche cavillo rischia di rovinare i vostri piani, ma non demoralizzatevi e rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Le vostre eccellenti doti comunicative e di leadership vi porteranno dritti verso nuove e avvincenti opportunità. Vi toglierete soddisfazioni importanti.

LEONE

Le vostre scelte, oggi come non mai, sembrano mosse da uno strano motore: la passione. Che vi succede? Generalmente siete più razionali.

VERGINE

La giornata di oggi vi troverà spesso distratti e poco concentrati, il motivo? Una persona a voi cara vi porterà a strani e cattivi pensieri.

BILANCIA

Le Stelle raccomandano una certa misura nel fare le cose, di qualunque argomento si tratti. Serve pazienza, più che mai, in questo momento.

SCORPIONE

Oggi sentite il peso di tutte le vostre responsabilità. Avete una gran voglia di mollare tutto ma siete sicuri sia veramente possibile?

SAGITTARIO

Un amore che volevate nascondere dentro di voi, minaccia di esplodere tutto di colpo. Siate preparati e non fatevi sorprendere dalla situazione.

CAPRICORNO

La giornata di oggi è una di quelle in cui bisogna fare una scelta. Fermatevi un attimo a pensare a quali sono, in questo momento, le vostre priorità.

ACQUARIO

Il periodo non è certo dei più fortunati e il vostro umore ne è lo specchio. Evitate al minimo gli sforzi e gli eccessi, in questa giornata.

PESCI

Se non tutto va come desiderate è inutile fermarsi a piangere e lamentarsi. Meglio, invece, darsi da fare per provare a rimediare i vostri errori.

