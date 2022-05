Giada Borgato, la prima donna a fare il commento tecnico del Giro d'Italia. L'amore per Eros Capecchi

11 maggio 2022 a

Giada Borgato - ex ciclista professionista - è la prima donna a fare il commento tecnico del Giro d'Italia (dal 2021) e del ciclismo. Originaria di Legnaro, in provincia di Padova, ha 31 anni ed è figlia dell'ex ciclista dilettante Aldo Borgato.

La sua carriera da ciclista l'ha vista laurearsi campionessa italiana Esordienti nel 2002 e compiere tutta la trafila delle giovanili vestendo anche la maglia azzurra nella prova in linea U23 agli europei di Ankara. Campionessa italiana nel 2012 nella massima categoria, Elite, due anni dopo, nel 2014, decide di ritirarsi. Al termine dell'attività agonistica inizia a collaborare con Rai Sport come opinionista in gare ciclistiche dapprima femminili e poi anche maschili.

Nella vita privata è fidanzata con Eros Capecchi, ex corridore di Liquigas e Movistar, originario di Castiglione del Lago. La coppia dopo aver abitato per diversi anni a Montecarlo, da quando anche Eros ha chiuso con il ciclismo trascorre molto del proprio tempo a Borghetto di Tuoro, località tra l'Umbria e la Toscana, vicinissima al Lago Trasimeno, luoghi cari del suo fidanzato. Capecchi ora è il nuovo responsabile tecnico del Comitato umbro di ciclismo.

