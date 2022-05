Oroscopo del Corriere, oggi domenica 8 maggio 2022: le previsioni e tutti i segni

07 maggio 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di domenica 8 maggio 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: Tutto è bene quel che finisce bene, ma se va bene per tutta la giornata è ancora meglio. Osate e riuscirete ad avere grandi soddisfazioni.

TORO: Oggi vi sentite il peso del mondo sulle spalle, anche se in realtà il mondo non vi chiede nulla di speciale. Avere entusiasmo è la chiave.

GEMELLI: L'intraprendenza non sarà la vostra peculiarità odierna: cercherete più che altro di appoggiarvi alle iniziative degli altri, non è poi così male.

CANCRO: Conversare è uno dei modi più piacevoli di passare il tempo, ma dipende dagli interlocutori: è possibile che oggi non si dimostri all’altezza di ciò.

LEONE: Lo spirito positivo vi anima e vi porta ad andare oltre i vostri stessi limiti: se siete impegnati in attività sportive, oggi avrete poco successo.

VERGINE: Il tempo è il vostro miglior alleato ma anche il vostro peggior nemico: non c'è fretta per ottenere un risultato, rivedete la vostra strategia.

BILANCIA: Ognuno è artefice del proprio destino, siate solo consapevoli che la vostra pigrizia può, in qualche modo, dare fastidio a chi vi sta vicino.

SCORPIONE: Tutto quello che desiderate è restare tutta la giornata all'aria aperta e nessuno vi vieta di farlo: andrete a dormire stanchissimi, ma soddisfatti.

SAGITTARIO: La diversità di vedute si frappone tra voi e i vostri obiettivi, raggiungete un compromesso e riuscirete ad andare vicini al vostro scopo iniziale.

CAPRICORNO: La giornata non sarà all'insegna della totale tranquillità. Riuscirete a rimediare ad un problema e questo vi farà tirare un sospiro di sollievo.

ACQUARIO: Tirate dritto, siate più concreti possibile e non guardate in faccia a nessuno quando si tratta di lavoro. Le vostre abilità devono essere sfruttate.

PESCI: Riuscirete a trascorrere ore piacevoli in compagnia delle persone che amate: sarà questo che vi farà sorridere, anche dopo una lunga giornata.

