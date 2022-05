Silvio Berlusconi, niente viaggio-show a Perugia: annullata la trasferta per seguire il suo Monza a caccia della Serie A

06 maggio 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi non sarà a Perugia per l'ultima partita di campionato del suo Monza, decisiva per l'eventuale storica prima promozione in Serie A del club brianzolo di cui è tornato il patron nel 2018. Il cambio di programma - lo rivela Repubblica - è arrivato stamani, complice un pizzico di scaramanzia e nonostante fosse tutto pronto. Il programma infatti prevedeva un volo privato che lo avrebbe portato da Milano a Perugia, l'incontro con la sua squadra per un saluto, una passeggiata nel centro storico del capoluogo umbro e infine la presenza in tribuna allo stadio Curi. Ma tutto è stato cestinato, niente viaggio-show a Perugia.

Video su questo argomento Berlusoni, il bacio con la fidanzata Marta Fascina dopo il gol del Monza

La situazione in classifica vede in Serie B tutte le prime nove squadre in classifica in lotta per un obiettivo: chi per la promozione diretta in A, altre per la migliore posizione possibile nella griglia play off, chi proprio per un posto nel preliminare play off. Come il Perugia. Che nel caso di sconfitta del Frosinone - in casa con il Pisa a caccia della promozione diretta - può agganciare il treno della post season in caso di vittoria proprio contro quel Monza che vincendo andrebbe spedito in A per la prima volta nella sua storia. I brianzoli potrebbero centrare la Serie A anche in caso di pareggio (in concomitanza di identico risultato da parte della Cremonese impegnata a Como). Un'ultima giornata tutta da gustare a partire dalle ore 20.30.

Chi invece non mancherà allo stadio Curi è Adriano Galliani. Lo storico braccio destro di Berlusconi è l'amministratore delegato del club brianzolo e a Perugia ha già festeggiato con il Milan lo scudetto nel 1999: in quel caso la sua esultanza, con il figlio, divenne virale ed è ancora un video cult nella rete.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.