Terremoto nella zona di Firenze oggi martedì 3 maggio: scossa di magnitudo 3.7 a Impruneta

03 maggio 2022 a

a

a

La terra torna a tremare nel centro Italia. Nel pomeriggio di oggi, martedì 3 maggio, i sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo tra 3.6 e 4.1 di magnitudo nella zona di Firenze. La scossa è stata sentita da molte persone anche nel Senese.

In seguito sono stati forniti degli aggiornamenti più dettagliati. L'epicentro del sisma è Impruneta, a 10 chilometri di profondità, ed è stato registrato alle 17,50 con un'intensità di 3.7 di magnitudo. Al momento non sono noti danni a cose o persone, ma la paura è stata sicuramente tanta.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha immediatamente affidato ai social le prime informazioni: "Scossa di terremoto in provincia di Firenze di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici". E proprio i social sono stati presi d'assalto dai cittadini della provincia di Firenze, e dell'intera Toscana, che hanno segnalato di aver avvertito il sisma. "Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone", fa sapere il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.