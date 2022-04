Oroscopo del Corriere, oggi domenica 1 maggio 2022: le previsioni e tutti i segni

30 aprile 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di 1 maggio 2022: ecco quello che le stelle riservano.



ARIETE

Oggi potreste dover fare i conti con questioni che avete lasciato in sospeso e che non avete saputo gestire nel migliore dei modi.

TORO

Non siate sempre contrari alle nuove direttive lavorative, perché in giornata potrebbe giovarvi anche scoprire qualcosa di interessante.

GEMELLI

Qualcuno ha tradito la vostra fiducia, e voi non sapete come comportarvi. Riflettete sul peso di questa persona nella vostra vita.

CANCRO

Se non riuscite ad avereuna visione chiara e lineare di come stanno andando davvero le cose con il partner, dovete assolutamente parlarne.

LEONE

Avete lasciato completamente andare una persona che stava da sem- pre al vostro fianco. Se ora siete pentiti, adoperatevi per cambiare le cose.

VERGINE

Volete sempre procedere con le vostre idee, ma ogni tanto dovrete scendere a compromessi, tanto al lavoro quanto a casa.

BILANCIA

La rabbia non vi aiuterà a risolvere i problemi, anzi. Cercate di ritrovare il vostro lato comprensivo e pacato per parlare in tranquillità.

SCORPIONE

Un amico si è sentito offeso dalle vostre parole e non ha tutti i torti. Tornate sui vostri passi e scusatevi per la vostra arroganza.

SAGITTARIO

Una serata in famiglia è quello che vi serve per ritrovare l’armonia. Cercate di organizzare qualcosa di semplice, ma speciale.

CAPRICORNO

Una persona speciale si sta insinuando nei vostri pensieri: la paura di essere feriti vi allontana, ma forse dovreste ascoltare il cuore.

ACQUARIO

Al bando le preoccupazioni: in questa domenicaprendete un buon libro e cercate di distrarvi. Il relax aiuta a riattivare la mente.

PESCI

Oggi non dovete pensare a nulla: godetevi la giornata chiacchierando anche con gli amici lontani. Una telefonata potrebbe sorprendervi.

