Mino Raiola, il patrimonio: dalla pizzeria di Haarlem al fatturato da record del 2020. Mediatore e procuratore, i suoi colpi

Morto Mino Raiola. L'annuncio lo ha dato la famiglia con un comunicato sui social. Parliamo di uno dei più grandi protagonisti del calciomercato, il più potente procuratore italiano e tra i più famosi nel mondo. Ha spostato grandi calciatori tra le migliori squadre d'Europa e smosso una marea di soldi. E tanti ne ha incassati anche lui.

Ma come nasce l'impero di Raiola? Il suo primo trasferimento di prestigio arriva nel 1992 quando da mediatore porta Bryan Roy, talento della Nazionale olandese e all'epoca in forza all'Ajax, al Foggia. Metterà il suo zampino anche nel trasferimento di Dennis Bergkamp e Wim Jonk dall'Ajax all'Inter. Raiola infatti - trasferitosi all'età di un anno con la famiglia in Olanda - smette di lavorare nella pizzeria della famiglia (faceva il cameriere) e diventa dirigente dell'Haarlem. La svolta avviene quando, grazie a un accordo con il sindacato dei calciatori, diventa rappresentante all'estero dei giocatori olandesi. Tra i giocatori che sono diventati suoi assistiti ci sono stati poi Pavel Nedved, Zlatan Ibrahimovic, Robinho, Mario Balotelli, Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Blaise Matuidi, Matthijs de Ligt.

Nel 2020 Forbes lo inserisce al quarto posto al mondo tra i procuratori con un fatturato da 84,7 milioni di dollari avendo chiuso affari per 847,7 milioni di dollari. Non esistono numeri certi ma il suo patrimonio è da capogiro, su alcuni siti specializzati di una cifra che potrebbe anche toccare i 500 milioni di euro.

