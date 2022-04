Oroscopo del Corriere, oggi sabato 30 aprile 2022: le previsioni e tutti i segni

30 aprile 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di sabato 30 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

Se lasciate spazio sia alle emozioni che alla razionalità scoprirete che è possibile trovare un sano equilibrio tra le due parti in gioco.

TORO

Quando in passato avete deciso di darci un taglio l’avete saputo fare senza alcuna pietà. E’ ora di riprendere in mano questa capacità.

GEMELLI

Non si vive di problemi che si pensa di avere, si vive di situazioni concrete e reali da affrontare poco alla volta. Tenetelo a mente!

CANCRO

Se scegliete di andare incontro alle vostre responsabilità dovete saper bilanciare una sana auto-analisi di coscienza e guardarvi bene dentro.

LEONE

L’ombra di una paura lontana e recondita si sta facendo strada dentro di voi: che sia arrivato il momento di affrontarla una volta per tutte.

VERGINE

Il vostro solito e gioviale umore stavolta è stato messo a dura prova dal momento difficile che sta attraversando la vostra famiglia. Calma!

BILANCIA

I single potrebbero fare oggi degli incontri davvero interessanti, in grado di riaccendere sentimenti che non provavano da tempo.

SCORPIONE

Ci sono momenti di grande sconforto in voi perché vedete tutto nero! Non siate così pessimisti: fatevi sorprendere anche dalle piccole cose.

SAGITTARIO

Non comportatevi in un determinato modo solo per apparire. Fate solo ciò che credete sia davvero giusto per la vostra vita.

CAPRICORNO

Non tutti hanno i vostri stessi interessi o la vostra scaltrezza. Dovete imparare a comprendere e apprezzare le persone diverse da voi.

ACQUARIO

I tanti impegni quoti- diani non devono impedirvi di pensare in grande. Lavorate sui vostri progetti futuri, anche i più difficili.

PESCI

Siate felici per i successi del partner e sostenetelo nelle sue aspirazioni. In fondo lo volete vedere felice e questo è un modo per farlo.

