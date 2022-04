Propaganda Live, stasera in tv 29 aprile su La7: Francesca Mannocchi dall'Ucraina e Adriano Panatta ospite

29 aprile 2022 a

Stasera in tv - venerdì 29 aprile 2022 - torna su La7 il consueto appuntamento con Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi (alias Zoro). Si parlerà del conflitto in Ucraina, ma si ricorderanno anche i fasti dell'Italia in Coppa Davis e non mancheranno i momenti di ironia e quelli musicali.

In questa nuova puntata spazio a un nuovo reportage dall’Ucraina firmato da Francesca Mannocchi sull’ultima settimana di guerra in Ucraina. A circa due mesi dall’inizio del conflitto bellico – e poche ore dopo l’attacco all’ambasciata britannica a Kiev, colpita da missili russi – si farà il punto della situazione ipotizzando i possibili scenari in vista del mese di maggio. Oltre ai suoi ospiti fissi, Zoro intervista l’ex tennista Adriano Panatta, ricordano i fasti della Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976. L’ospite speciale della serata è l’ex tennista Adriano Panatta. Nel presentare la docuserie “Una squadra”, storia della Coppa Davis che l’Italia conquistò nel 1976 in Cile, l’ex campione azzurro racconterà di quell’epoca d’oro, fortemente caratterizzata da connotati politici: in omaggio alle vittime di Pinochet, Panatta decise di giocare parte del match di doppio con la maglietta rossa (convincendo il suo compagno di squadra Paolo Bertolucci a fare altrettanto).

Per lo spazio musicale vedremo il cantautore e chitarrista statunitense Fantastic Negrito, che offre un concentrato di Folk e Rhythm and blues. Confermati tutti gli ospiti fissi: Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Marco Damilano, Memo Remigi, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi e Makkox, con la sua pungente satira.

