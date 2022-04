L'Isola dei Famosi, stasera in tv 29 aprile su Canale5: tutte le anticipazioni e chi rischia l'eliminazione

29 aprile 2022 a

Stasera in tv - venerdì 29 aprile 2022 - appuntamento su Canale5 con L'Isola dei Famosi (dalle ore 21.40), il reality prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, ci sono sempre gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Dopo giorni di attriti e litigi questa sera ci sarà l'atteso confronto tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni. Nel corso della puntata spazio a un nuovo capitolo della storia tra Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz, l'ex fidanzata del conteso modello che vuole andare fino in fondo per vederci chiaro. Carmen Di Pietro è alle prese con la voglia di emancipazione del figlio Alessandro Iannoni ma sarà anche la protagonista di un nuovo e divertente Cocco Quiz. E poi si tornerà in un momento di polemica: nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality, tutto il gruppo ha potuto godere di una ricompensa particolarmente ghiotta: pizzette e birra. Secondo quanto riferito da Roger Balduino però, Guendalina Tavassi si sarebbe comportata in maniera del tutto scorretta mettendosi una pizzetta dove non batte il sole: “Si è messa una pizzetta nel cul*!" ha esclamato Roger mettendo in guardia tutto il gruppo.

Uno tra Edoardo, Guendalina Tavassi, Marco Cucolo e Licia Nunez dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Nuova eliminazione a Playa Sgamada: un naufrago tra Lory Del Santo, Ilona Staller e Marco Senise dovrà infatti lasciare definitivamente l'Isola e tornare in Italia. Infine spazio alle nuove nomination.

