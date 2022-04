Quarto Grado, stasera in tv 29 aprile su Rete4: il caso di Alberto Genovese in primo piano

29 aprile 2022 a

Stasera in tv - venerdì 29 aprile 2022 - consueto appuntamento su Rete4 con Quarto Grado (dalle ore 21.25) il programma di inchiesta che si fonda sui principali casi di cronaca nera che catturano l'attenzione pubblica: scomparsi e omicidi. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri nella puntata di oggi si concentra in particolare sul caso di Alberto Genovese, l’imprenditore milanese arrestato con l’accusa di violenza sessuale su una 18enne durante una festa a casa sua. L’uomo, attualmente in una clinica per disintossicarsi, è agli arresti domiciliari. "Champagne, droga e manette". Sono questi i nuovi dettagli che stanno emergendo dalle indagini sulle feste sfrenate organizzate dal mago delle startup. Gli inquirenti stanno cercando di capire il modus operandi di Alberto Genovese: si comportava da predatore seriale quando abbordava le giovani ragazze che riempiva di regali lussuosi? Intanto, lo scorso 5 aprile è iniziato il processo a suo carico. Il collegio difensivo ribatte alle accuse affermando che ci fu un rapporto sessuale, ma consenziente, e ha chiesto il rito abbreviato. L’udienza si è chiusa con un rinvio al 1° giugno, quando il giudice prenderà una decisione.

Non mancheranno poi gli approfondimenti e le novità su altri casi di cronaca nera, ad iniziare dal mistero di Andreea Rabciuc, la 27enne dai capelli turchini scomparsa lo scorso 12 marzo dopo una festa in una roulotte a Jesi, vicino ad Ancona. e il giallo di Liliana Resinovich, itrovata senza vita in un bosco vicino casa, il 5 gennaio scorso. Il dna trovato sul cordino vicino al corpo della donna non è né del marito, Sebastiano Visentin, né dell’amico particolare Claudio Sterpin.

