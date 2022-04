Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 3.2 all'Abetone

23 aprile 2022 a

a

a

Torna a tremare la terra in Italia: oggi, sabato 23 aprile, i sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo 3,2 all'Abetone, in provincia di Pistoia, alle ore 15,51 a una profondità di 12 chilometri.

Tanta paura ma, al momento, non sono registrati danni a cose e persone. Certo è che i cittadini hanno avuto timore, anche perché proprio ieri sera la terra ha tremato in maniera molto forte in Bosnia ed Erzegovina, con un terremoto di magnitudo 6 che è stato avvertito anche in molte zone d'Italia. Al momento, in Bosnia, sono stati registrati una vittima e tre feriti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.