Oroscopo del Corriere, oggi sabato 23 aprile 2022: le previsioni e tutti i segni

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di sabato 23 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

La Luna vi crea qualche forma di disagio interiore, non consentendovi di vivere la giornata con il giusto sorriso. Cercate di pensare positivo.

TORO

Lasciatevi andare alle emozioni. Per una volta provate ad abbandonarvi ai sentimenti senza alcun freno, scoprirete felici novità.

GEMELLI

Il momento per voi è davvero fortunato. Godetene per togliervi qualche sfizio. Portate a termine ciò che rimandate da troppo tempo.

CANCRO

Qualche gratificazione di varia natura vi metterà di buon umore e vi spingerà a fare sempre di più. E’ la giusta ricompensa ai vostri sforzi.

LEONE

Attraversate una fase decisamente positiva per quel che concerne l’amore. Cogliete l’occasione per rivelare qualche vostro sentimento.

VERGINE

Un complimento inaspettato, magari da una persona che, solitamente, è decisamente avara nel farne, rallegrerà la vostra giornata lavorativa.

BILANCIA

State tranquilli. Le Stelle sono con voi e proteggono dall’alto il vostro cammino verso il successo. Ogni cosa che farete funzionerà bene.

SCORPIONE

Qualcuno è pronto a mettervi il bastone fra le ruote. Attenzione in particolare alla sfera degli affetti. Risolvete i problemi con la solita diplomazia.

SAGITTARIO

Qualche intoppo rovina il vostro umo¬re, rendendovi davvero poco “appetibili” agli occhi di chi vi circonda. Non è mai troppo tardi per cambiare strada.

CAPRICORNO

Oggi siete giù di morale e scarichi mentalmente. Non si può certo dire che la giornata sia portatrice di note positive. Dovete ricaricare le batterie.

ACQUARIO

Sta per tornare il sereno nel vostro cielo astrale. Le nubi e le incomprensioni dei giorni scorsi fuggono via lontano. Buon momento per voi!

PESCI

All’orizzonte si intravedono ghiotte opportunità da cogliere al volo. Fate in fretta e siate pronti, il treno passa una volta sola, non perdetelo.

