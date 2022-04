Bergamo, imprenditore trovato morto in casa: ipotesi omicidio

21 aprile 2022 a

Il cadavere di un uomo di 56 anni, imprenditore, è stato trovato ieri sera nella sua abitazione di Grumello del Monte, nel Bergamasco, riverso a terra in una pozza di sangue con una ferita alla testa. L’ipotesi degli inquirenti, al momento, è quella di omicidio aggravato, forse per un furto in casa finito male. Sul caso indagano i carabinieri di Bergamo.

I militari sono intervenuti nella tarda serata di ieri all’interno di un appartamento nel centro abitato di Grumello del Monte, dove, poco prima, era stato rinvenuto il cadavere del proprietario di casa. L’uomo, un imprenditore, 56enne, si trovava riverso a terra in una pozza di sangue con una ferita alla testa. La Procura della Repubblica di Bergamo ha assunto la direzione delle indagini e procede per l’ipotesi di omicidio aggravato. Sono in corso accertamenti per la ricostruzione dell’accaduto e l’orientamento delle indagini, affidate ai Carabinieri di Bergamo, che stanno vagliando e approfondendo tutte le ipotesi, non escludendo quella di un furto in casa finito male.

