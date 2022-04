Michael Lemma, chi è l'artista che riqualifica Roma: dall'età di 16 mesi ha la malattia Porpora Trombocitopenica Autoimmune

21 aprile 2022 a

Michael Lemma, il giovane artista che si sta impegnando nella riqualificazione di Roma, ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone, proprio nel giorno che viene indicato come il compleanno della capitale.

Nato a Roma nel 1996, Michael Lemma è diplomato in Architettura e Ambiente presso il Liceo Artistico e ha la qualifica di Maestro d’Arte. Nonostante la sua giovane età, da anni ormai Michael s’impegna nella riqualificazione urbana del suo quartiere, Colli Anieni, situato nella periferia della Capitale. Lemma ha collaborato con la Diocesi di Roma per la riqualificazione dell’Arte Sacra, con i Musei Vaticani per l’installazione dell’opera San Michele e con lo Stato italiano nella realizzazione del logo della VIII compagnia della Guardia di Finanza di Milano. Tra le sue ultime iniziative, c’è l’installazione nel Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, a Foggia, dell’opera San Michele, entrata a far parte del patrimonio dell’Unesco.

Michael Lemma ha lavorato a tantissime mostre sia in Italia che all’estero e ha collezionato diversi titoli, come la Targa alla salvaguardia dell’arte città di Budapest, il titolo di Miglior disegnatore d’Italia 2019/2020 e la Targa premio internazionale città di New York. Oltre all’arte, Michael si è dedicata anche alla scrittura, esordendo col libro Porpora Trombocitopenica Autoimmune, edito dalla casa editrice BookSprint Edizioni e presentato al Salone internazionale del libro di Torino. Il libro affronta appunto la malattia che dà il titolo all’opera, con la volontà di spiegare come conviverci qualora se ne fosse affetti come nel suo caso ("è un patologia poco conosciuta. Colpisce le piastrine e ne provoca la distruzione" ha spiegato). Insomma, quella di Michael Lemma è un’attività molto variegata, tra arte e scrittura, con l’obiettivo sempre vivo di riqualificare la propria città. Nel giugno 2020 ha donato l’opera Cristo consolatore all’ospedale Sandro Pertini a Roma, in memoria della Pandemia da Coronavirus e nel dicembre 2021 un’opera al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

