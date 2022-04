Juventus-Fiorentina, stasera in tv 20 aprile su Canale5: orario, dove vederla e probabili formazioni

20 aprile 2022 a

Stasera - mercoledì 20 aprile 2022 - appuntamento con la seconda semifinale di Coppa Italia, quella di ritorno, tra Juventus e Fiorentina. Si gioca allo Stadium di Torino con i bianconeri che partono dallo 0-1 ottenuto a Firenze. Per la formazione viola dunque è necessaria una vittoria. Ad aspettare la vincente di questo scontro è l'Inter, già in finale dopo aver avuto la meglio nel derby sul Milan. La squadra di Italiano, dopo aver superato gli ostacoli Cosenza e Benevento, ha eliminato due potenziali vincitrici della manifestazione come Napoli e Atalanta. Più agevole il percorso della squadra di Allegri che per arrivare in semifinale l'ha spuntata su Sampdoria e Sassuolo.

"Partita difficile perché la Fiorentina sta attraversando un ottimo momento di forma. Italiano sta confermando quello che ha fatto di buono fatto allo Spezia, è in corsa in campionato, si gioca la finale come noi. All’andata fu una partita più bloccata, ma stavolta sarà differente. Saranno decisivi i cambi" ha analizzato Allegri. Che si becca un altro tweet di Lapo Elkann - dopo lo "stiamo poco Allegri" - "caro mister e cari giocatori stasera si va per vincere. Che sia una partita cotta e mangiata" con annesso simbolo della bistecca, con ovvio legame a quella cotta alla fiorentina. "Ci proveremo, con le nostre armi, con il nostro modo di interpretare le partite, sapendo che è un qualcosa di difficile. Dobbiamo fare una partita con un cuore enorme, una qualità immensa e con grande testa. Cercheremo di fare tutto il possibile" assicura invece Italiano. Tanti gli assenti in casa bianconera (Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie) mentre tra i viola non ci sarà Castrovilli. Grande attesa per gli ex Vlahovic e Bernardeschi.

La partita sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Canale5 (collegamento dalle 20.50). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le probabili formazioni: JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Danilo, Rabiot; Bernardeschi Morata, Vlahovic. All. Allegri. (A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Cuadrado, Pellegrini, Soulé, Miretti, Dybala, Kean). FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti; Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Gonzalez, Saponara, Piatek. All. Italiano. (A disposizione: Dragowski, Odriozola, Terzic, Martinez Quarta, Nastasic, Amrabat, Bonaventura, Callejon, Sottil, Ikoné, Cabral, Kokorin). ARBITRO: Doveri.

