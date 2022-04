Donna morta nel fiume Adda, arrestato il marito. Accusato di omicidio volontario aggravato

20 aprile 2022 a

Iniziano a delinearsi i contorni della morte di Romina Vento, 44 anni, che ieri - martedì 19 aprile - è stata trovata senza vita all'interno della propria auto nel fiume Adda, nel territorio di Fara Gera, in provincia di Bergamo. Oggi, a poche ore dalla tragedia, è stato arrestato il marito, Carlo Fumagalli. L'uomo, 49 anni, era all'interno dell'auto e l'accusa per lui è quella di omicidio volontario aggravato nei confronti della compagna, che si trovava a bordo della stata vettura.

L'uomo era stato bloccato dai carabinieri circa tre ore dopo il ritrovamento, mentre vagava nel comune di Vaprio d'Adda (Milano) e condotto in caserma a Treviglio. Sentito per tutto la notte, è ora ritenuto responsabile di aver provocato la morte per annegamento della propria compagna, lanciandosi con l'auto nel fiume, e condotto questa mattina in carcere a Bergamo. Secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, pare che la coppia fosse in crisi e la donna avesse deciso di lasciare il compagno.

L'allarme, dopo l'incidente, era stato lanciato da alcuni testimoni, che avevo allertato i soccorritori dopo aver visto l’auto che a velocità sostenuta passava nel varco esistente tra due tratti di guard-rail della strada che costeggia l’Adda lanciandosi poi nel letto del fiume, dove si è inabissata quasi completamente. I testimoni hanno sentito una voce femminile chiedere aiuto e successivamente, accese le torce dei cellulari, avvistato un uomo che, nuotando fino alla lingua di terra che si erge in mezzo al fiume, scompariva tra la folta vegetazione presente.

