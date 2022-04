Oroscopo del Corriere, oggi mercoledì 20 aprile 2022: le previsioni e tutti i segni

19 aprile 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di mercoledì 20 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

Oggi potrebbero raggiungerti pettegolezzi succosi ma forse un po’ troppo scortesi. Potresti dubitare delle motivazioni di un caro amico.

TORO

L'incertezza su come gestire i tuoi affari potrebbe affliggerti durante il giorno. La pianificazione per l'immediato futuro potrebbe essere difficile.

GEMELLI

I problemi in famiglia potrebbero farti accarezzare l'idea di apportare dei cambiamenti. Ma è meglio non prendere alcuna decisione.

CANCRO

Intuizione e immaginazione operano a un livello molto alto. Attento alle trappole: qualcuno di cattivo umore potrebbe trascinarti in una lite.

LEONE

Potrebbero esserci dubbi sull'esito di un progetto che significa molto per te. Non è un male prendersi un po' di tempo per analizzare i pro e i contro.

VERGINE

La tua mente potrebbe essere occupata dalle lotte di potere che hanno causato litigi tra i tuoi amici, mettendoti in una posizione scomoda.

BILANCIA

I sogni ad occhi aperti e le fantasie su terre lontane e luoghi esotici potrebbero farti pensare di lasciare tutto e partire per un po'.

SCORPIONE

Richieste improvvise delle tue risorse da parte di altri potrebbero farti sentire usato. Potrebbe esserti chiesto un prestito. I dubbi ti tormentano.

SAGITTARIO

In giorni come questo è meglio non cedere alla tristezza, ma piuttosto buttarsi nel lavoro e nei progetti che ami. Poca voglia di socializzare.

CAPRICORNO

Oggi potresti sentirti a disagio. Probabilmente sarai stanco o avvertirai malesseri legati allo stress. Prenditi almeno qualche momento libero.

ACQUARIO

Sogni strani ed eccitanti possono ispirare la tua creatività oggi. Se la tua attenzione è richiamata da qualcuno di speciale, cogli l'occasione.

PESCI

Sarà una giornata particolarmente intensa: rimani attento e concentrato, usa la tua forza interiore per ottenere il meglio per te e per chi ti circonda.

