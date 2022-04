Oroscopo del Corriere, oggi martedì 19 aprile 2022: le previsioni e tutti i segni

18 aprile 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di martedì 19 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.

Ariete

Nonostante le feste appena trascorse oggi siete particolarmente stressati, cercate di concentrarvi sul lavoro ma senza ossessionarvi!

Toro

Non sarà la giornata migliore della vostra vita, forse a causa del sovraccarico di stress, o magari perché gli impegni presi non portano gioia.

Gemelli

Vivrete questa giornata non vedendo l'ora che finisca, forse perché non troverete nulla di eccitante da fare. Imparate a coltivare più interessi.

Cancro

I problemi oggi passano in secondo piano, perché la giornata sarà piena di cose da fare, così avrete almeno la mente occupata. Rischio tensioni.

Leone

Avreste voglia di darvi alla pazza gioia, ma non riuscite a far emergere completamente il bambino che è in voi. Avrete ancora troppi freni inibitori.

Vergine

Andare in giro è la cosa che volete più di ogni altra oggi: niente casa, solo posti nuovi o semplicemente due chiacchiere con gli amici più stretti.

Bilancia

Oggi le stelle sono dalla vostra parte, soprattutto in amore: vedrete che basterà poco per far scattare la scintilla. Giornata ideale per i single.

Scorpione

Alcune tensioni smorzeranno il vostro entusiasmo iniziale. Partirete a mille convinti di portare avanti un progetto, poi qualcosa si inceppa.

Sagittario

Il mondo non vi sta crollando addosso, siete voi probabilmente che lo trascinate verso di voi con il vostro atteggiamento. Il vittimismo non paga.

Capricorno

Una lamentela dopo l'altra, et voilà, avrete l'effetto di allontanare da voi quasi tutto il mondo. Se è ciò che volete, avrete raggiunto il vostro scopo.

Acquario

Avete un obiettivo in testa e non sarete soddisfatti finché non lo raggiungerete. Ecco, oggi magari non sarà esattamente quel giorno.

Pesci

Qualche sorriso qua e là, un po' di delusioni: sarà una giornata con sensazioni contrastanti. Alcune persone non suscitano il vostro interesse.



