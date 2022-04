Oroscopo del Corriere, oggi sabato 16 aprile 2022: le previsioni e tutti i segni

15 aprile 2022 a

a

a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di sabato 16 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

Le situazioni fastidiose che si presentano oggi potrebbero farti sentire stressato accendendo un improvviso desiderio di fuga dalla realtà.

TORO

Avete una sensibilità che non vi permette di essere impermeabili. Dipendere dal giudizio altrui può diventare deleterio per la vostra professione.

GEMELLI

I disordini tra i membri della famiglia potrebbero spingervi a buttarvi nel lavoro, soprattutto in progetti creativi. Tensioni controproducenti.

Francesca Mannocchi, il marito Alessio Romenzi è di Terni: da operaio a fotografo pluripremiato

CANCRO

Oggi cercate di essere equilibrati e di non dire la cosa sbagliata al momento sbagliato. Siate seri, quando la situazione lo richiede.

LEONE

Oggi potresti ricevere strane notizie che riguardano il denaro. Si tratta di informazioni che potrebbero coinvolgere le vostre finanze personali.

VERGINE

Quando vi viene un’idea contate fino a dieci prima di esporla. All’inizio può sembrarvi un colpo di genio, ma potrebbe trasformarsi in sciocchezza.

BILANCIA

Qualcuno a cui siete molto affezionati potrebbe essere di cattivo umore oggi. Non lasciare che la tua sensibilità abbia la meglio su di te.

Shanghai nel caos, droni e cani-robot per controllare le persone durante il lockdown

SCORPIONE

Un incontro inaspettato con un amico potrebbe farvi percepire alcune forti emozioni. Sii pronto per qualunque tipo di scenario ti si presenti.

SAGITTARIO

Avvertirai un improvviso desiderio di indipendenza dalle limitazioni del lavoro e dalla vita domestica stagnante: occhio alle idee oltraggiose.

CAPRICORNO

Giornata positiva per tutti, soprattutto per i single. Potrete provare nuove emozioni e non riuscirete a togliervi dalla testa una persona in particolare.

ACQUARIO

Siete davanti a un bivio. Spetta a voi decidere se restare comodi entro certi schemi, oppure rischiare per realizzare i propri sogni.

PESCI

Non fatevi abbattere dallo stress, prendete tempo per riordinare le idee. L’atteggiamento che avrete con voi stessi dovrà essere meno spartano.

Turismo, nel 2022 +35% di presenze rispetto al 2021: 9 italiani su 10 rimarranno in Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.