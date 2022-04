Terremoto, scossa di magnitudo 4.2 nella costa siciliana davanti a Catania e Siracusa

15 aprile 2022 a

Un sisma di magnitudo 4.2 è stato registrato in Sicilia all’1.34 del 15 aprile 2022 dall’Ingv al largo della costa siracusana a una profondità di 33 km. Come emerge dalle testimonianze sui social, la scossa è stata avvertita dalla popolazione anche a Catania. Non si segnalano danni a persone o cose. Numerose le segnalazioni anche da Modica, Avola, Ragusa, Caltagirone, Lentini. Il terremoto è stato rilevato a 42 km da Siracusa, 52 km da Catania e 87 km da Reggio di Calabria.

Le scosse - nella notte appena trascorsa - hanno interessato anche le isole Eolie con movimenti sismici al largo di Alicudi, nelle isole Eolie. La Sicilia è una delle regioni più sismiche d’Italia come frequenza e intensità dei terremoti.

