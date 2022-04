Pos, sanzioni da giugno a chi non accetta pagamenti elettronici. Ennesimo onere per un comparto in difficoltà

13 aprile 2022 a

a

a

In una fase di prospettive difficili per l’economia, che certificano un calo del Pil e la possibile perdita di posti di lavoro (fino a 570mila secondo il governo) introdurre aggravi di regole e oneri pecuniari è contrario ad ogni criterio di opportunità. Peccato quindi che, tra le ultime norme approvate nel decreto sul Pnrr vi sia l’introduzione di sanzioni per quegli esercenti e professionisti che non utilizzano il Pos. Si tratta di comparti che hanno subito due anni di enormi difficoltà economiche, tra lockdown crisi della domanda e, nel caso dei professionisti, difficoltà a ricevere i giusti onorari per le prestazioni effettuate, considerando le condizioni economiche, spesso peggiorate, dei loro clienti. Dunque quest’onere ulteriore, che scatterà a fine giugno qualora la norma fosse confermata, va ad aggravare una situazione già critica, su cui pesa il caro energia che, di fatto, ha colpito un po’ tutte le filiere.

Turismo, nel 2022 +35% di presenze rispetto al 2021: 9 italiani su 10 rimarranno in Italia

E non è un caso che, ieri, oltre a qualche voce che si è levata nell’agone politico (Luca Squeri di Forza Italia) si siano pronunciate le sigle di rappresentanza delle imprese. Il tema è comune: prima di introdurre multe, bisogna intervenire in maniera sostanziale sulle commissioni bancarie. “Puntare asimmetricamente sulle sanzioni-ha osservato Confcommercio- non giova ai processi di modernizzazione del sistema dei pagamenti: processi, peraltro, già in pieno sviluppo”. Confersercenti, invece, sottolinea: “tra progetti di sanzioni, lotterie e obblighi vari, il rischio è sempre lo stesso: concentrare il peso della lotta all’evasione sulle spalle degli esercenti”. Si tratta di un passaggio complesso, che costituisce una stretta a quel tessuto economico che, nel caso dei negozi, disegna la geografia commerciale dei quartieri delle nostre città.

Aumento dei prezzi, Coldiretti: "E' guerra anche in cantina". Stangata sui produttori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.