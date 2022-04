Oroscopo del Corriere, oggi giovedì 14 aprile 2022: le previsioni e tutti i segni

13 aprile 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di giovedì 14 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: Ora più mai che sarà bene che vi diate da fare per mettere a frutto gli sforzi delle scorse settimane. Non vorrete resta¬re col cerino in mano?

TORO: Giornata estremamente positivi sul fronte economico. Certo, le vacanze stanno per arrivare ma il lavoro saprà regalarvi gioie inaspettate.

GEMELLI: I tempi sono finalmente maturi per fare quel grande passo che meditate da tempo. Chi di dovere capirà e potrebbe stupirvi.

CANCRO: Guardatevi bene intorno, soprattutto da chi vi è più vicino. Non siete ancora sicuri della loro sincerità e una pulce vi balla nell’orecchio.

LEONE: Giornata complessa sotto tutti i punti di vista, solo verso sera potrete finalmente tirare un meritato sospiro di sollievo. Tenete duro.

VERGINE: Pazienza e tolleranza saranno le doti cui dovrete fare affidamento quest’oggi. I rapporti in ufficio saranno tesi come non mai.

BILANCIA: Le Stelle vi consigliano di tagliare la testa al toro. Quella di oggi deve essere vissuta come una giornata da: “o la va o la spacca”.

SCORPIONE: Oggi la Luna è ostile al vostro Segno e non vi permette di guardare con la giusta serenità a quanto vi accadrà. Pronti alla battaglia?

SAGITTARIO: Un fine settimana di relax è alle porte, ma non adagiatevi. Sarà la classica quiete prima della tempesta in arrivo da lunedì. Occhio!

CAPRICORNO: Oggi dovrete essere realisti e pratici per superare nel migliore dei modi, o almeno nel più indolore, gli ostacoli della giornata.

ACQUARIO: Difficili e ostili i rapporti con i parenti più stretti. Meglio passare la giornata lontano da casa. Potete scegliere fra il lavoro e il bar.

PESCI: Quest’oggi potreste fare degli incontri importanti per il vostro futuro, soprattutto se siete ancora in vacanza. Aprite il vostro cuore.

