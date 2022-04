Canfora, a scuola lezione d'insulto: "Meloni neonazista nell'anima"

Pietro De Leo 11 aprile 2022 a

Non è un incidente verbale, ma l’ennesima eruzione censoria di un generone culturale di sinistra che delegittima i leader dell’area opposta, e li dipinge come il male assoluto. Stavolta è toccato a Luciano Canfora, che ha definito “neonazista nell’animo” Giorgia Meloni, sostenendo che la leader di Fratelli d’Italia sarebbe “trattata come una mentecatta”. Davanti alla platea di studenti di un liceo. Si tratta di un frammento che ci riporta indietro di vent’anni, quando il nemico pubblico numero uno era Berlusconi e anche le scuole divenivano teatro per il proselitismo dell’odio, con torme di professori, molti dei quali ancora reduci dell’esperienza sessantottina (oggi sono in pensione, hanno lasciato i danni compiuti in eredità alla generazione successiva) non perdevano l’occasione per lanciarsi in sermoni politici contro il leader di Forza Italia.

Di mezzo, c’è stata l’onda antisalviniana. Anche in quel caso, per dire, si registrano performance in aule scolastiche, tipo una commissione d’esame di maturità che si presentò all’appuntamento con i ragazzi indossando le t-shirt rosse, che simboleggiavano le proteste contro la politica migratoria del leader della Lega, allora ministro dell’interno. Il connubio tra impegno progressista e scuola, purtroppo, è collaudato. Magari oggi, rispetto a ieri, è meno insidioso considerando lo svuotamento del ruolo dell’insegnante e l’ascolto che i ragazzi prestano a quel che viene loro detto. Ma, se vogliamo, è ancora più grave.

Nell’epoca attuale, in cui si legge di meno, in cui a casa si parla di meno e dunque ci sono meno possibilità di sviluppare una coscienza critica. La cui maturazione dovrebbe spettare, nella maggior quota, alla scuola. E questa non può di certo avvenire con gli esibizionismi dei professionisti dell’invettiva, gli spargimenti di concime ideologico, le faziosità. Ed è davvero mortificante che, ancora oggi, parlando di scuola siamo ancora fermi a questo punto. Quando il mondo che cambia impone un’agenda complessa, basata sulle competenze e non sulla propaganda.

