Oroscopo del Corriere, oggi martedì 12 aprile 2022: le previsioni e tutti i segni

11 aprile 2022 a

a

a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di martedì 12 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

Avete l'argento vivo addosso, con una voglia enorme di bruciare calorie e dedicarvi ad attività fisiche. Troverete la gioia soprattutto nell'amicizia.

TORO

Avete così tanta forza che ne donate un pezzettino anche a chi vi sta accanto: sembrerete instancabili, soprattutto nel dedicarvi agli altri.

GEMELLI

Non discuterete di massimi sistemi oggi, ma non per questo risulterete superficiali: semplicemente avete voglia di spensieratezza e di leggerezza.

Licia Nunez, chi è la naufraga de L'Isola dei Famosi: le relazioni con Imma Battaglia e Barbara Eboli

CANCRO

I guerrieri prima o poi devono riposare, ma per voi non è arrivato ancora il momento: non prendetevela con la Luna, fate soltanto il vostro dovere.

LEONE

L'intervento di Marte innalza la vostra rabbia, a volte in modo spropositato: vi sentirete vittime di ingiustizie e ve la prenderete con qualcuno.

VERGINE

Passerete la giornata ad analizzare punto per punto una situazione: l'idea è che dobbiate avere tutto sotto controllo, non sempre sarà possibile.

Marco Senise, chi è l'ex conduttore di Forum: la relazione con Antonella Elia e il flirt con Valeria Marini

BILANCIA

La diffidenza regna sovrana: la provate nei confronti delle circostanze e delle persone. Fate fatica a modificare la rotta, umore così così.

SCORPIONE

Il denaro vi preoccupa più del dovuto: il punto è che avreste bisogno di qualcosa che al momento non potete permettervi. Meglio cambiare prospettiva.

SAGITTARIO

Oggi siete più intenti a fantasticare che a vivere concretamente la vostra vita: magari vi divertirete ad immergervi nella lettura o in una serie tv.

CAPRICORNO

Oggi vi sembrerà di procedere in direzione contraria a quella degli altri, ma nulla può farvi tornare indietro per invertire il senso di marcia.

ACQUARIO

Andare avanti per la vostra strada è l'unica cosa che potete fare, pur non ottenendo risultati immediati: ci vuole tempo per raggiungere il traguardo.

PESCI

La gioia più grande che proverete oggi sarà di vedere il sorriso sul volto delle persone che hanno bisogno di voi e che sarete riusciti ad aiutare.

Cugini di Campagna, Ivano Michetti diffida Mediaset: "Tenete mio fratello Silvano all'Isola, nessuna bestemmia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.