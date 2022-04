Oroscopo del Corriere, oggi lunedì 11 aprile 2022: le previsioni e tutti i segni

10 aprile 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di lunedì 11 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

Un cambiamento presuppone una buona dose di coraggio. Questo è il punto di partenza da considerare in questo momento.

TORO

In questo periodo accusate troppo presto la stanchezza. Riposare correttamente non basta, è opportuno rivedere alcune abitudini.

GEMELLI

La giornata vi porterà a riflettere su chi siete e cosa volete: cercate di non angosciarvi con i rimpianti, ma di riflettere sulle possibilità.

CANCRO

Una serata di relax a casa in compagnia del proprio partner aiuta a dimenticare una giornata in cui eravate molto giù di morale.

LEONE

Siete nervosi per problemi personali e può starci. Evitate però di sfogarvi sugli amici e sulla famiglia. Loro non hanno colpe.

VERGINE

A volte l’essere troppo riflessivi frena il vostro slancio. Provate a prendere qualche decisione d’istinto: spesso si rivelano le migliori.

BILANCIA

Siete in una situazione di stand by con il vostro partner. La passione si è calmata e vi chiedete se la voglia di stare assieme resta.

SCORPIONE

Non sempre la strada più facile è quella giusta. Accettate anche le difficoltà e gli ostacoli, il traguardo che vi attende è decisamente migliore.

SAGITTARIO

Sfruttate questa giornata per togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Alla lunga i “non detti” possono diventare macigni: meglio liberarsene.

CAPRICORNO

Quante volte avete sperato di trovare l’altra metà della mela e invece vi siete accontentati. Adesso dovete capire cosa vi fa veramente felici.

ACQUARIO

Sperare va bene, ma dovete anche agire. Le cose non cadono dal cielo. Piuttosto inquadrate l’obiettivo e studiate una strategia.

PESCI

Una giornata all’insegna della leggerezza: oggi vedete ogni cosa con occhi diversi, senza affannarvi troppo e sorridendo ai problemi.

