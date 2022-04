Oroscopo del Corriere, oggi domenica 10 aprile 2022: le previsioni e tutti i segni

10 aprile 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di domenica 10 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

Passate dall’essere super decisi a farvi prendere dalla confusione. Che ci sia qualcosa che non va è chiaro, sta a voi capire che cosa.

TORO

I sentimenti a volte tornano a prendere il sopravvento ma sapete come gestirli. Ormai avete trovato la stabilità tra ragione ed emozioni.

GEMELLI

Passo dopo passo state riuscendo nel vostro intento. Continuate così! Non serve correre, basta che avete ben chiara in mente la meta.

CANCRO

Ormai non sapete più stare con le mani in mano. Vi siete buttati in numerose attività. Trovate anche il tempo per gli altri.

LEONE

Chiedere aiuto a persone fidate è normale. Quando vedete che da soli non ce la fate, non temete: andate dritti da chi può darvi una mano.

VERGINE

Ora che avete trovato il giusto equilibrio tra lavoro e relax, siete pronti a fare grandi cose. Non perdete il ritmo e ne vedrete i risultati.

BILANCIA

Se cercate approvazione, è la volta buona che potreste trovarla proprio dove più la gradireste. Credete in voi e tutto andrà per il verso giusto!

SCORPIONE

Quando i dubbi vi assalgono, arrivano anche le vostre certezze. La prima tra tutte è che siete forti. Questo vi porterà molto lontano...

SAGITTARIO

Togliendo ossigeno, acqua e luce alle piante, purtroppo muoiono. E lo stesso vale con i rapporti umani. Fate attenzione a non sbagliare!

CAPRICORNO

Cercate di uscire da un periodo di difficoltà di coppia. Credete di più nelle buone intenzioni dell’altro: questo cambierà le prospettive...

ACQUARIO

La scelta di un amico non è affatto banale e può cambiare le carte in tavola per il resto della vita. Sappiate fare una buona cernita...

PESCI

Se avete bisogno di tempo per restare da soli a riflettere prendetevelo pure, ma non esagerate: a volte bisogna anche condividere...

