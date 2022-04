Oroscopo del Corriere, oggi sabato 9 aprile 2022: le previsioni e tutti i segni

08 aprile 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di sabato 9 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.



ARIETE

Non trascinate le situazioni morte ormai da tempo. Abbandonarle non è certamente una sconfitta, ma piuttosto il liberarsi di un peso.

TORO

Le tensioni con i cari non fanno bene al rapporto. Cercate di capire cos’è che non va e provate a risolvere la questione tutti assieme.

GEMELLI

Stamattina vi siete svegliati felici e propositivi. E' l’occasione giusta per sciogliere dei nodi che non avete mai avuto il coraggio di eliminare.

CANCRO

Oggi vi sentite più stanchidel solito. Ma ogni tanto vi concedete qualche pausa o continuate ad andare avanti come un treno?

LEONE

Cercate di fare attenzione alle vostre finanze. Ci sta togliersi qualche sfizio ogni tanto, ma non vi sembra di stare esagerando?

VERGINE

Da un po’ di tempo le cose non girano come vorreste. Vi siete chiesti se c’è qualche ingranaggio in voi che si è inceppato?

BILANCIA

Cercate di trovare il giusto equilibrio tra sicurezza in voi e umiltà. Solo così potrete fare un buon lavoro e non peccare di caparbietà.

SCORPIONE

Ci sono momenti di grande sconforto in voi perché vedete tutto nero! Non siate così pessimisti: fatevi sorprendere anche dalle piccole cose.

SAGITTARIO

I single del segno vorreb- bero innamorarsi come non lo hanno mai desiderato prima. Portare pazienza è difficile, ma darà i suoi frutti!

CAPRICORNO

Prendervi una piccola pausa di riflessione forse è la scelta migliore. Fate un bel respiro e vedrete che i pezzi andranno al loro posto.

ACQUARIO

Chi va piano, va sano e va lontano. Non spingete il piede sull’acceleratore, date tempo al tempo e ne raccoglierete presto i risultati.

PESCI

Siete leggermente delusi da certi atteggiamenti che non incontrano il vostro modo di agire. Non pensateci, non tutti sono simili a voi.

