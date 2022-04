Oroscopo del Corriere, oggi mercoledì 6 aprile 2022: le previsioni e tutti i segni

05 aprile 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di mercoledì 6 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

Avete una marcia in più rispetto agli altri perché amate ciò che fate. Riuscite a conciliare bene dovere e piacere e questo fa la differenza.

TORO

Malumore con il partner ma soprattutto con voi stessi, che non riuscite a chiarire i problemi e li macinate dentro, finendo a volte per scoppiare.

GEMELLI

Durante la giornata, anche se ci sono incombenze da sbrigare, cercate di prendervi un po’ di tempo per voi, così ricaricate le batterie.

CANCRO

Sfruttate le vostre capacità analitiche e il vostro buonsenso per risolvere un problema di lavoro. Oggi riuscirete a dimostrare il vostro valore.

LEONE

Vorreste essere più duri, meno delicati. Invece, vi lasciate condizionare anche per ciò che riguarda piccoli fastidi legati alla salute.

VERGINE

Troppa carne al fuoco non vi permette di pensare all’amore come vorreste. Non prendete decisioni improvvise, cercate di riflettere.

BILANCIA

Il vostro centro è il partner: dei suoi giudizi vi fidate ciecamente, aspettandovi da parte sua la stessa stima. Ma oggi qualcosa non va.

SCORPIONE

Attenzione! Oggi Venere è avversa e potrebbero venire a galla le vostre bugie e le vostre scuse. Preparatevi ad accese discussioni con il partner.

SAGITTARIO

Vivete il vostro amore con maggiore spensieratezza e meno preoccupazioni. Il rapporto non può essere minato dalle vostre insicurezze.

CAPRICORNO

Vi sentite stressati, in questa fase tutto appare complicato ed è facile commettere errori di distrazione. Meglio se oggi rallentate: vi serve tempo.

ACQUARIO

La vitalità non vi manca, l’ottimismo nemmeno. Tenacia e voglia di dare una svolta alla vostra vita ne avete da vendere, ma quante polemiche.

PESCI

Giornata all'insegna della razionalità, avete la possibilità di mettere a segno mosse che risolvono problemi e che vi creano attorno spazi sicuri.

