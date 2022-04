Oroscopo del Corriere, le previsioni e tutti i segni di oggi lunedì 4 aprile 2022

04 aprile 2022 a

a

a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di lunedì 4 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

Oggi non ti ferma niente, nemmeno il giudizio degli altri. La voglia di sorridere è tanta, a volte potrebbe persino sembrare che tu lo faccia senza motivo.

TORO

Il buonumore è riconoscibili: la giornata è quella giusta per godersi una giornata rilassante senza che niente possa scalfirti in alcun modo.

GEMELLI

Divertirsi è l'obiettivo del giorno e gli ostacoli sono quasi inesistenti: con la strada in discesa, potrete arrivare facilmente a destinazione.

Francesco Gabbani, la passione per il suo lavoro grazie ai genitori: avevano un negozio di strumenti musicali

CANCRO

Dovrete darvi da fare per liberarvi della lieve sensazione di angoscia che al mattino vi farà passare qualche brutto momento. Cercate di non pensare.

LEONE

Avete il compito di organizzare qualcosa e questo non vi va a genio perché non trovate compagni di avventura entusiasti come voi.

VERGINE

La voglia di sorridere va oltre i problemi quotidiani. Riuscirete a ritagliarvi lo spazio necessario per lo svago e il divertimento.

BILANCIA

Le cose da fare non vi mancano e riempiono la vostra giornata senza portarvi allo sfinimento. Scegliete bene con chi trascorrere la serata.

Lorenzo Jovanotti verso il nuovo Beach Jova Party, ecco il singolo "I love you baby"

SCORPIONE

Chi è accanto a voi rischia di mandare a monte di vostri piani, ma non mollerete e troverete il modo per non farvi sopraffare dalla negatività.

SAGITTARIO

Dovrete essere bravi a controllare le vostre reazioni, sia positive, sia negative, in modo che gli altri non si accorgano dei vostri sbalzi d’umore.

CAPRICORNO

Si respira l'aria giusta per provare a sfoderare tutte le vostre armi di seduzione: oggi è molto probabile che vogliate fare colpo, con successo.

ACQUARIO

Dovrete mettere in conto che qualcosa possa andare storto, ma questo non significherà che vada tutto a rotoli. Dovrete stringere i denti.

PESCI

Momenti di gioia si alternano ad altri meno divertenti: non tutti i movimenti planetari giocano a vostro fare, evitate le rivoluzioni.

Bianca Balti, come è uscita da una relazione tossica: "Toccato il fondo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.