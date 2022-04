Oroscopo del Corriere, le previsioni e tutti i segni di oggi domenica 3 aprile 2022

02 aprile 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di domenica 3 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

Adattandovi a un diverso ritmo di vita, potreste essere più tranquilli. Siete in cerca di pace: fate sì che la casa rispecchi il vostro ordine mentale.

TORO

L'orgoglio vi porta lontano dall'obiettivo: avrete paura di fare il primo passo e non risolverete nulla. La giornata si presta a un lato nostalgico.

GEMELLI

L'amore sarà al centro della vostra giornata: la mente è proiettata tutta verso il partner, reale o potenziale, siete sempre in cerca di affetto.

CANCRO

La congiunzione astrale vi porta sul piatto d'argento una serie di opportunità interessanti: che sia un lavoro o un appuntamento, poco importa.

LEONE

Oggi la tendenza sarà il sorriso. Guarderete tutto con gli occhi della serenità e sarete guidati da una sorta di pace interiore e dalla gioia di vivere.

VERGINE

La voglia di novità vi porta a strafare e a trascurare ciò che di buono avete davanti: chi vi è vicino potrebbe notare le vostre distrazioni.

BILANCIA

L'approccio volitivo sarà determinante per il vostro successo: qualunque cosa facciate sarà accompagnata da talento e dedizione.

SCORPIONE

Vorreste una relazione tranquilla. Ma l'atteggiamento di chi evita ogni discussione in realtà alla lunga non paga: non siate solo dei burattini.

SAGITTARIO

Il coraggio sarà la vostra guida, non tanto perché non avete niente da perdere, ma semplicemente perché oggi non avrete paura di sbagliare.

CAPRICORNO

L'ora della verità è arrivata: se siete in coppia, cercate di avere una discussione seria con il partner per capire dove vi sta portando la relazione.

ACQUARIO

Oggi avete voglia di coccole e potreste essere accontentati: sul piano del divertimento e della vita sociale sono in arrivo delle belle sorprese.

PESCI

Gli astri potrebbero applicare la legge di Murphy nei vostri confronti: cercate di non affaticarvi, i risultati rischiano di essere comunque scadenti.

