Oroscopo del Corriere, le previsioni e tutti i segni di oggi sabato 2 aprile 2022

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di sabato 2 aprile 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

È un momento buono per sostenere dei cambiamenti che dovrebbero rivelarsi positivi per quanto riguarda il vostro ruolo professionale.

TORO

Qualche coccola in più a chi vi è vicino non è mai troppa. Se proprio non potete, cercate di farvi perdonare. Colpi di fulmine in vista per i single.

GEMELLI

Diventano necessari costanza e impegno se siete intenzionati a raggiungere dei risultati concreti. Utile agire con maggiore convinzione.

CANCRO

Ponetevi degli obiettivi importanti e concentratevi su di essi. Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno l'energia per raggiungere la meta.

LEONE

Le stelle suggeriscono che è tempo di pensare al futuro, programmando attentamente ogni nuovo passo: iniziate a farlo da questo momento.

VERGINE

Trovarsi di fronte a un bivio potrebbe rivelarsi l’occasione giusta per fare i conti con i propri sogni: forse bisogna rinunciare a qualcosa.

BILANCIA

Vivrete delle ore vivacizzate da una serie di questioni da risolvere, probabilmente non potrete rilassarvi per le troppe cose da fare.

SCORPIONE

Nei limiti dei vostri impegni quotidiani, createvi piccole parentesi di bellezza. Ogni pausa può rivelarsi rigeneratrice, sotto ogni punto di vista.

SAGITTARIO

Oggi non mancherà l'occasione necessaria per dimostrare la dovuta dose di romanticismo che mancava da tempo. Forse servirà anche ai single.

CAPRICORNO

Le stelle vi sostengono e presto potrete vivere esperienze da sogno, ma dovete prima risolvere una situazione che attualmente è poco chiara.

ACQUARIO

Giornata piena di impegni, sia fisici sia mentali. Così rischierete di arrivare sfiniti: chiedete al partner di darvi una mano in alcuni compiti.

PESCI

Goditi la giornata. Prendi il controllo della situazione e sfrutta al meglio ciò che ti capita a tiro. C'è una grande quantità di energia a disposizione.

